Fransa'daki cami ve kilise saldırılarına Erbaş'tan kınama

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa'nın Chateaudun kentinde camiyi hedef alan kundaklama girişimi ve Lyon'da kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın Chateaudun kentinde camiyi hedef alan kundaklama girişimi ve Lyon'da kiliseye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetlere ve din adamlarına yönelik saldırgan tutum sergileyen tüm aşırılıklar hepimizin ortak düşmanıdır." ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.