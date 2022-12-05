Galip Aykaç 2018’de bakan yapılacakmış

Yaptığı açıklamalar sonrası ölümle tehdit edilince Gıda Perakendecileri Derneği başkanlığından istifa eden BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç’ın, 2018 yılında bakan yapılmak istendiği, ancak son anda vazgeçildiği ortaya çıktı.

Bu iddiayı ve yaşanan süreci AKP’li üst düzey bir yöneticiye soran Halk TV’den Seyhan Avşar, Aykaç’ın adının 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanı olarak geçtiği cevabını aldı. Avşar’a açıklama yapan AKP’li yönetici, “Galip Aykaç ismini bastıran Topbaş ailesiydi. (BİM market zincirinin sahibi olan Mustafa Latif Topbaş) BİM ailesinden Cumhurbaşkanı’nın yakın çevresine Galip Aykaç için bayağı kulis yapıldı. Başkan az daha atıyordu. Neyse ki atamadı” dedi. AKP’li yönetici, neden atanmadığı ile ilgili ise şunları söyledi: “Patronun kafası istememiştir. Ancak yerine yine BİM ailesinden birisi geldi. Bekir Pakdemir’li. Gerçi o da içine edip gitti. Yanlış hatırlamıyorsam o da BİM’den. Bakarsanız görürsünüz bakan olmadan önce BİM Yönetim Kurulu üyeliği yapmış.”

***

Bir tehdit daha

Bu arada, Galip Aykaç’a bir tehdit de Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu’dan geldi. Kavuncu, Aykaç’ın MHP’yi eleştirmesine tepki göstererek, “Lan sen kimsin! 2 gündür çılgına döndük... Yavrum... Seni o avanelerinle beraber, mağazalarınla beraber alır, aldığın yere sokarız. Tüm BİM mağazalarındaki ekmeğini keserim senin” dedi. Öte yandan, BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç’ın Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) yönetim kurulu başkanlığından istifasının ardından, şirket hisselerinde geçen hafta başlayan düşüş sürüyor. Geçen haftanın tamamında yüzde 7 düşen BİM hisseleri bugün de yüzde 4’e yaklaşan kayıpla 118 liraya indi.