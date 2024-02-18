GAP barajları da tehlikede

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Anagold Altın Madeni’nde göçük meydana geldi. Bölgede olan ve yıllardır bu madene karşı mücadele veren çevre aktivisti Sedat Cezayirlioğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sedat Cezayirlioğlu, “Siyanür ve diğer kimyasallar Fırat nehrine doğru gidiyor. Eğer bu kimyasallar Fırat’a karışırsa Türkiye’nin tarımı bitecek. Nehrin beslediği bölgedeki Keban, Atatürk, Karakaya ve Karkamış barajları da tehlikede” dedi. Diken’in haberine göre, bölgede bu madenden dolayı yaşanan felaket ilk değil. Diken’in haberine göre, Anagold, daha önce siyanür sızdırma şikayetiyle gündeme gelmişti. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu “Şu anda Fırat Nehri’ne bir sızma söz konus değil. Toprak kaymasının dışında herhangi bir problem yok. Şu anda Fırat Nehri’ne herhangi bir akıntı yok” dese de Cezayirlioğlu, nehrin beslediği bölgedeki Keban, Atatürk, Karakaya ve Karkamış barajlarının da tehlikede olduğunu söyledi. Göçen yerin liç sahası olduğunu ifade eden aktivist “Üzerine siyanür ve çeşitli kimyasalların boca edildiği toprak bu. Şu an Türkiye’nin değil dünyanın en büyük felaketi yaşanıyor. Davalarımı kapattılar hep. Burada Burada 200 milyar dolarlık ranttan bahsediyorum. Eğer bu kimyasallar Fırat’a karışırsa Türkiye’nin tarımı bitecek” dedi.

Haber Merkezi