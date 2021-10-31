Garantiler kara deliğe dönüştü

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü, tünel otoyollar için verilen garantilerin kalan tutarları kur artışı sebebiyle 179 milyar 635 milyon liradan 226 milyar 496 milyon liraya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Döviz üzerinden verilen garantiler, bütçede kara deliğe dönüştü. Artan kur sebebiyle yıllarca yapılacak ödemeler de şimdiden arttı. Garantiler Türk Lirası’na çevrilmeli ve böylece garantilere ödenecek kur farkı vatandaşımız için Kara Kış Fonu olarak kullanılmalı” dedi. Sözcü’nün haberine göre, Sayıştay’ın raporunda 2020 yılından sonra kalan Türk Lirası cinsinden toplam garanti tutarının 179 milyar 635 milyon 821 bin TL olarak yer aldığını hatırlatan Akın, şöyle devam etti: “Döviz kuru arttığı sürece kamunun garanti yükü de katlanıyor. Bu para vatandaşlarımızın cebinden çıkıyor Köprü ve otoyollara verilen kalan garanti tutarı 20 milyar 540 milyon dolar ile 2 milyar 952 milyon 706 bin Euro. Yani yaklaşık 226 milyar 496 milyon TL.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 224

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.