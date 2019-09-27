Garson devletten obez devlete

Gazeteci-yazar Bülent Mumay, “Devletçiliğin her anlamda daha fazla öne çıkması, özellikle ekonomideki şeffaflığın ortadan kalkmasıyla ‘garson devlet’ yerine ‘obez’ bir devlet modeli ile karşı karşıyayız artık” diye yazdı.

AKP’yi kuranların yetiştiği Millî Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan’ın en büyük iktidar vaatlerinden biri “garson devlet” oluşturmaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok AKP kurmayının “Hoca”sı olan Erbakan’a göre, “halk devlete değil, devlet halka hizmet etmeli”ydi. Erbakan’ın “garson devlet”i sadece halka hizmet etmeyecek, kamu kaynaklarını da halkın yararına kullanacaktı. Erbakan, 2000’lerin başında yeniden gündeme getirdiği bu vaat ile dışarıdan desteklediği Saadet Partisi’ni iktidara taşıyamadı. 2002 seçimlerinde Millî Görüş çizgisi Meclis dışında kaldı, öğrencilerinin kurduğu AKP ise tek başına iktidar oldu. Erdoğan ve arkadaşları, iktidar yürüyüşlerini “Millî Görüş gömleği”ni çıkardıklarını açıklayarak başlatmışlardı. Eski siyasî çizgilerinin kavramlarını kullanmasalar da, kamu kaynaklarının kullanımı konusunda büyük bir titizlik iddiasındaydılar. “3Y ile mücadele” sloganını ortaya atmışlardı. Y’lerden ikisi, “yoksulluk” ve “yolsuzluk”tu. Diğer mücadele alanı ise “yasaklar”dı. Eski siyasî çizgilerinin kavramlarını kullanmasalar da, kamu kaynaklarının kullanımı konusunda büyük bir titizlik iddiasındaydılar. “3Y ile mücadele” sloganını ortaya atmışlardı. Y’lerden ikisi, “yoksulluk” ve “yolsuzluk”tu. Diğer mücadele alanı ise “yasaklar”dı. Erdoğan ve arkadaşları, daha liberal bir çerçeve ve farklı bir söylem ile “garson devlet” iddiasını sürdürüyorlardı aslında.

Kamu kaynakları tüketiliyor

Türk tipi başkanlık sisteminde Saray’ın nüfuz alanına sokulan Sayıştay bile, denetim raporlarında “obez devlet”i gizleyemiyor. Gazeteci – Yazar Bülent Mumay’ın DW Türkçe’deki yazısında Ekonomik krizle boğuşan Türkiye’de yurttaşlar büyük zorluklar yaşarken, “obez devlet”in aygıtları büyük bir iştahla kamunun kaynaklarını tüketiyor. Sayıştay’ın 2018 yılı denetim raporlarına göre, Erdoğan’ın 1000 odalı Saray’ı, 845 milyon liralık ödeneğin tam iki katını harcadı. 1.65 milyarlık fatura, sadece denetim kapsamındaki harcamalar. Örtülü ödenekten Saray için ne kadar harcandığının cevabı elbette yok. Sayıştay’ın bütçe denetimine ilişkin raporu, ortaya koyduğu “obez devlet”in harcamaları kadar, yer vermediği detaylarla da dikkat çekiyor. 2018 yılı bütçesinde, devletten yardım alan dernek ve vakıfların kim oldukları bu kez açıklanmadı. Sayıştay’ın bu “hassasiyeti”, özellikle yerel seçim sürecinde gündeme gelen “yandaş vakıflara kaynak aktarımı” tartışmalarının iktidarın gözünü korkuttuğunu ortaya koyuyor. “İtibardan tasarruf olmaz” diyen obez devletin yöneticileri, bu tür hamlelerle yurttaşlara şirin görünme peşinde. Ancak Sayıştay’ın bile gizleyemediği harcamalar ve tutmayan “Ekim eylülden daha iyi olacak” demeçleri, siyaseten parçalanmanın eşiğindeki iktidardaki aşınmayı daha da hızlandıracak gibi görünüyor.