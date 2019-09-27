"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Garson devletten obez devlete

27 Eylül 2019, Cuma 00:01
Gazeteci-yazar Bülent Mumay, “Devletçiliğin her anlamda daha fazla öne çıkması, özellikle ekonomideki şeffaflığın ortadan kalkmasıyla ‘garson devlet’ yerine ‘obez’ bir devlet modeli ile karşı karşıyayız artık” diye yazdı.

AKP’yi kuranların yetiştiği Millî Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan’ın en büyük iktidar vaatlerinden biri “garson devlet” oluşturmaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok AKP kurmayının “Hoca”sı olan Erbakan’a göre, “halk devlete değil, devlet halka hizmet etmeli”ydi. Erbakan’ın “garson devlet”i sadece halka hizmet etmeyecek, kamu kaynaklarını da halkın yararına kullanacaktı. Erbakan, 2000’lerin başında yeniden gündeme getirdiği bu vaat ile dışarıdan desteklediği Saadet Partisi’ni iktidara taşıyamadı. 2002 seçimlerinde Millî Görüş çizgisi Meclis dışında kaldı, öğrencilerinin kurduğu AKP ise tek başına iktidar oldu. Erdoğan ve arkadaşları, iktidar yürüyüşlerini “Millî Görüş gömleği”ni çıkardıklarını açıklayarak başlatmışlardı. Eski siyasî çizgilerinin kavramlarını kullanmasalar da, kamu kaynaklarının kullanımı konusunda büyük bir titizlik iddiasındaydılar. “3Y ile mücadele” sloganını ortaya atmışlardı. Y’lerden ikisi, “yoksulluk” ve “yolsuzluk”tu. Diğer mücadele alanı ise “yasaklar”dı. Eski siyasî çizgilerinin kavramlarını kullanmasalar da, kamu kaynaklarının kullanımı konusunda büyük bir titizlik iddiasındaydılar. “3Y ile mücadele” sloganını ortaya atmışlardı. Y’lerden ikisi, “yoksulluk” ve “yolsuzluk”tu. Diğer mücadele alanı ise “yasaklar”dı. Erdoğan ve arkadaşları, daha liberal bir çerçeve ve farklı bir söylem ile “garson devlet” iddiasını sürdürüyorlardı aslında.

Kamu kaynakları tüketiliyor

Türk tipi başkanlık sisteminde Saray’ın nüfuz alanına sokulan Sayıştay bile, denetim raporlarında “obez devlet”i gizleyemiyor. Gazeteci – Yazar Bülent Mumay’ın DW Türkçe’deki yazısında Ekonomik krizle boğuşan Türkiye’de yurttaşlar büyük zorluklar yaşarken, “obez devlet”in aygıtları büyük bir iştahla kamunun kaynaklarını tüketiyor. Sayıştay’ın 2018 yılı denetim raporlarına göre, Erdoğan’ın 1000 odalı Saray’ı, 845 milyon liralık ödeneğin tam iki katını harcadı. 1.65 milyarlık fatura, sadece denetim kapsamındaki harcamalar. Örtülü ödenekten Saray için ne kadar harcandığının cevabı elbette yok. Sayıştay’ın bütçe denetimine ilişkin raporu, ortaya koyduğu “obez devlet”in harcamaları kadar, yer vermediği detaylarla da dikkat çekiyor. 2018 yılı bütçesinde, devletten yardım alan dernek ve vakıfların kim oldukları bu kez açıklanmadı. Sayıştay’ın bu “hassasiyeti”, özellikle yerel seçim sürecinde gündeme gelen “yandaş vakıflara kaynak aktarımı” tartışmalarının iktidarın gözünü korkuttuğunu ortaya koyuyor. “İtibardan tasarruf olmaz” diyen obez devletin yöneticileri, bu tür hamlelerle yurttaşlara şirin görünme peşinde. Ancak Sayıştay’ın bile gizleyemediği harcamalar ve tutmayan “Ekim eylülden daha iyi olacak” demeçleri, siyaseten parçalanmanın eşiğindeki iktidardaki aşınmayı daha da hızlandıracak gibi görünüyor.

Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Garson devletten obez devlete

    4.6’dan sonra 6.0

    Bir deprem daha!

    AFAD'dan uyarı: Asılsız bilgilere itibar etmeyin

    Zengin, daha zengin oldu

    'Siyasetçiler güçlerini korumak için yalan söylüyor'

    'İstanbul'da eğitim yarın devam edecek'

    Jaguar, Brexit nedeniyle üretimini durduruyor

    GSM operatörlerinden hat kesintisi hakkında açıklama

    Benzine indirim yapıldı

    İmamoğlu'ndan deprem açıklaması

    Kandilli Rasathanesi'nden vatandaşlara 'tedbirli olun' çağrısı

    Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı

    İtalya'yı harekete geçiren görüntü!

    AFAD'dan genel bilgilendirme ve Boğaziçi’ndeki köprülere ilişkin açıklama

    'Can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz'

    Erdoğan'dan İstanbul'daki deprem hakkında açıklamalar

    Depremin ardından 3 ilde eğitime ara verildi

    2018 - Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu açıklandı

    Beşiktaş Yönetim Kurulu'ndan olağanüstü seçim kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mazlumların sesi olmak için
    Genel

    4.6’dan sonra 6.0
    Genel

    Garson devletten obez devlete
    Risale-i Nur'dan

    Hakka hizmet, ağır bir defineyi taşımak gibidir
    Şükrü BULUT

    Hançerin zehri işlemeye devam ediyor…
    Cevher İLHAN

    BM’de İsrail’e veryansın ederken...
    Genel

    Tebliğ metodları ve farklılıkların yönetimi -2
    Genel

    Yeni Asya Neşriyat Manisa’da
    Faruk ÇAKIR

    Afganistan’a kurulan tuzak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.