Gaz kokusuna rağmen çalıştırıldılar

Sosyal Haklar Derneği, 41 işçinin vefat ettiği Bartın Amasra TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’ndeki patlama ve sonrasında yaşananlara ilişkin raporunu açıkladı.

'Bize kömür lâzım, sizin keyfiniz değil' Raporda, bir önceki vardiyanın gaz (metan gazı olduğu değerlendirilmektedir) kokusu nedeni ile erken çıkarıldığını, bir sonraki vardiyada çalışan işçilerin yine de madene indirildiği belirtildi. Raporda, yapılan görüşmelerde, ocakta çalışan mühendislerin yaklaşık bir aydır madene girmediğinin sıklıkla dile getirildiği ve gaz sensörlerinin sayısının az olduğu ve bunları takip eden kişi sayısının yetersiz kaldığının dilendirildiği belirtildi. Raporda “Tüm sorumlular, katliamın oluşuna uygun şekilde, olası kastla insan öldürme suçundan yargılanmalı, yargılama işlemlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için şüphelilerin tutuklanmasına karar verilmelidir” denildi. Haber Merkezi

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