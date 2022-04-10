Gazete yasağından ne haber?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), “Ceza infaz kurumlarında işkence ve kötü muamele yapıldığı, hükümlü ve tutuklulara ramazan ayında eksik iaşe verildiği” iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunurken açıklamada AYM kararına konu olan gazete ve yayın yasağından hiç söz edilmedi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılan denetimlerde, kurumlarımızda işkence ve kötü muamele olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılmamıştır.” *** Okumak için tıklayınız: AYM de mi iftiracı Sayın Bakan?

Anayasa Mahkemesi: Yeni Asya’ya yasak hukuksuz ve özgürlük ihlali AA

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