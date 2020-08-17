Gazeteci arkadaşlarımızı unutmadık

Basın İlân Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 21. yılında mesaj yayımladı.

BİK’ten yapılan açıklamaya göre, Duran mesajında, Türkiye tarihinin en ağır ve yıkıcı depremleri arasında yer alan Marmara Depremi’nin üzerinden 21 yıl geçtiğini hatırlatarak, depremin acılarının ilk günkü gibi taze olduğu aktardı. Duran, “17 Ağustos Marmara Depremi’nde ailelerini güvence altına almaya çalışan gazeteciler, aynı zamanda da görevlerini sürdürmeye ve halkı bilgilendirmeye çalıştılar. İletişime en çok ihtiyaç olduğu o günlerde gazeteci arkadaşlarımız son derece kısıtlı imkânlarla, yaşamış oldukları sorunları bir tarafa bırakarak vatandaşların sorunlarının çözümü için gece gündüz demeden çalıştılar. Kurulan çadırlarda tüm imkânsızlıklara rağmen mesleklerini icra eden, yaşadıkları şehrin sorunlarının çözümüne katkı sağlayan, okuyucularına gazetesini ulaştırmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızı da hiç unutmadık, unutmayacağız. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.