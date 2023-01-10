Gazeteci demokrasinin vazgeçilmez aktörüdür

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gazetecilerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Bendevi Palandöken, “Gazeteciler yalnızca bilgi alıp veren kişiler değil, aynı zamanda demokratik toplumların vazgeçilmez birer aktörüdür. Muhabirinden editörüne, foto muhabirinden köşe yazarına kadar tüm basın mensupları toplumun gözü kulağıdır. Tarafsız, doğru ve ilkeli habercilik anlayışı ile topluma ışık tutan gazeteciler aynı zamanda toplumun farklı kesimlerinin sesi olarak onların sorunlarını ve taleplerini duyurmaya yardımcı olur. Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri en kısa zamanda, en doğru şekilde vatandaşlara ileten gazeteciler düşünce ve ifade özgürlüğümüzün teminatıdır. Bu vesile ile görevini layıkıyla yerine getiren, daima doğrunun ışığında kalemini kullanan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

Ankara - Ahmet Terzi