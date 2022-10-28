Gazeteci kendini kullandırmamalı

Basın Konseyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ekim’de Seçim Vizyon Belgesi’ni açıkladığı toplantıya bazı gazetecileri davet edilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçim öncesi ‘Türkiye’nin Yüzyılı’ adı altında vizyon belgesini açıklayacağı toplantıya, yıllardır ‘akreditasyon’ uygulanan ve iktidarın ‘muhalif’ dediği bazı gazetecilerin davet edilmesi, medyada tartışma yaratmıştır. Basın meslek örgütlerinin çığlıklarına ve muhalefetin tepkisine aldırmadan, hiçbir demokratik ülkede benzerine rastlanmayacak katılıktaki Sansür Yasası’nı çıkaran iktidarın neden böyle bir yola girdiği, davet edilen meslektaşlarımız tarafından elbette sorgulanmalıdır. Gazeteci halka gerçekleri ulaştıran, halk adına soru soran, cevap isteyen kişidir. Görevini yapamayacağı ortamda bulunmamalıdır, asla kendisini kullandırtmamalıdır.” denildi. Ankara - Anka

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