Gazeteciden esirgenen kart, memurlara dağıtılıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bütçesi üzerine söz alan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nda eski Başkanı, İzmir Milletvekili Atila Sertel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a basın kartıyla ilgili yaşanan sorunları aktarırken, “Basın kartının sadece rengini değiştirmediler. Sarı basın kartını turkuaz yaptılar. Ama asıl yaptıkları, istediklerine basın kartını verdikleri ve gerçekten gazetecilik yapan ancak muhalif duruşlarıyla bilinen ya da değişik nedenlerle fişlenen kişilerin basın kartlarını vermemek” diye konuştu.

Tüm şartları taşımasına rağmen bazı gazetecilere basın kartı verilmediğini belirten Atila Sertel, buna karşın İletişim Başkanlığı’nda görev yapanlara basın kartı dağıtıldığına ilişkin bilgiler aldığını ifade etti. Herkese verilmesi doğru değil Sertel, “Pek çok arkadaşımız, basın kartını kimlik olarak ve gazeteciliğin kendilerine tanıdığı kimlik olarak kullanan insanlardır. Ama şunu duyuyorum ve çok üzülüyorum ve bu doğruysa gerçekten bu uygulamanın hemen durdurulmasını talep ediyorum: İletişim Başkanlığına göreve başlayan kişilerin bazı memur, işçi, her ne olursa olsun, İletişim Başkanlığında çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra basın kartını cebine koyduklarını ve İletişim Başkanlığının bu yetkide olduğunu biliyorum ve duyuyorum. Ama basın kartı, gazetecilerin kullanacağı, kendilerini tanıtacağı bir kimlik kartıdır. Bu kimlik kartının herkese verilmesini de doğru bulmadığımı burada ifade etmek istiyorum” dedi. Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 247

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.