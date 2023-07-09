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9 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Gazeteciler: Endişeliyiz

09 Temmuz 2023, Pazar
Medya Dayanışma Grubu, medya kuruluşlarına ve gazetecilere uygulanan ceza ve baskılara yönelik yayınladığı bildiride; “Medya Dayanışma Grubu olarak ülkemizdeki seçim dönemi ve sonrasındaki antidemokratik gelişmelerden çok ciddi kaygı duyuyoruz” dedi.

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Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Disk Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti (Ankara), Haber-Sen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın yer aldığı Medya Dayanışma Grubu, ‘Türkiye otokrosiyi hak etmiyor’ başlığıyla bir bildiri yayınlayarak medyada son dönemde baskı ve yaşanan sorunlara vurgu yaptı. Medya Dayanışma Grubu tarafından yapılan açıklama şöyle: “Medya Dayanışma Grubu olarak ülkemizdeki seçim dönemi ve sonrasındaki antidemokratik gelişmelerden çok ciddi kaygı duyuyoruz. Dozu giderek artan, ülkeyi kutuplaştıran, iktidara eleştirel bakan tüm toplum katmanlarını, her türlü düşünceyi ve özellikle giderek daralan medya ifade alanını ötekileştiren, kısırlaştırmaya çalışan ve hedef tahtasına oturtan uygulamalara karşı her türlü ortak çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. 

Dezenformasyon çağımızın ciddi sorunu

Oluşturulan korku iklimi ile basının ve aydınların susturulması, bezdirilmesi halkın bilinçli tercih yapmasını daraltmakta, demokrasiyi sakatlamaktadır. Üst kurulların düzenleyici, yön verici, teşvik ve takdir edici uygulamalarla ilerlemeye öncü olmaları gerekirken iktidarın cezalandırma organına dönüşmesi hem anayasal suç hem de varlık amaçlarına aykırıdır. Dezenformasyon çağımızın ciddi bir sorunudur. Dezenformasyona karşı tedbirler alınması Türkiye gibi dünyanın da önemli gündem maddesidir. Dezenformasyonla mücadele kisvesi altında tüm rejim muhaliflerini orantısız ve acımasız üst kurulların cezalandırmasıyla nefessiz bırakmak basının hür olduğu ve sansür edilemeyeceği anayasal düzenlemesi altında suçtur. Ülkemizdeki ifade ve basın özgürlüğü sıkıntısı ne Tele 1’e karşı yapılan son operasyon, ne de Halk TV, Fox TV, KRT televizyonlarına, Cumhuriyet, Evrensel, BirGün ve diğer ‘eleştirel’ gazetelere, ya da yerel basına yönelik çeşitli kumpas ve düşmanca kampanyalar ile sınırlıdır. Karşı karşıya kalınan durum tüm eleştirilerin yasaklanması, eleştirenlerin yok edilmesi zulmüdür. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti yargısını göreve davet ediyoruz.”

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