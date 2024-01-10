Gazeteciler mesleği bırakıyor

Siyasi baskılar, tutuklamalar, soruşturmalar ve sansürün yanı sıra çok emek verip az ücret alıyorlar. Türkiye’de gazetecilik mesleğinden göç hiç olmadığı kadar hızlanmış durumda.

Gazeteciler, 212 sayılı Basın Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 10 Ocak 1961 tarihinden bu yana her yıl “kutlanan” Çalışan Gazeteciler Günü’nde mesleki hakları, çalışma koşulları ve özgürlüklerinin her geçen gün geriye gittiğinde hemfikir. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Çağrı Kaderoğlu Bulut da Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin desteği ile ulusal ve yerel basında çalışan 350 gazeteci ile görüşerek yaptığı “Gazetecilerin Mesleki Memnuniyeti 2023” araştırmasından yola çıkarak gazetecilik mesleğinin son 150 yılda yaşamadığı kadar hızlı ve radikal bir erozyona girdiğini söylüyor.

Hiç olmadığı kadar hızlandı

Gazetecilerin çalışma koşullarına ilişkin DW Türkçe’nin sorularını cevaplayan Kaderoğlu, gazeteciliğin bir “değersizleşme” sürecinde olduğunu belirterek “Son beş ya da 10 yıldır gazetecilik en güvenilmez ilk beş meslek arasında. Meslekten göç hiç olmadığı kadar hızlanmış durumda. Ara kademe gazeteciler hızla mesleklerinden ayrılıyorlar. Çünkü çok uzun saatler, düşük ücretlerle çalışıyorsunuz. Buna karşı mesleğinizi layıkıyla yapamıyorsunuz” diyor. Gazetecilerin mesleki tatmin yaşamadıklarına işaret eden Bulut, “Mesleki tatmin yaşamadığınız gibi bir gazeteci olmaktan kaynaklanan bir toplumsal işlevi de yeterince yerine getirilmediğini düşünüyorsunuz. Bu da meslekten kaçışı hızlandırıyor” tespitinde bulunuyor.