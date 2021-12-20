Gazetecilerden Sarıkaya’ya tepki

Gazetecilik meslek örgütleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile söyleşisi sırasında ses ayarlarını yapmaya çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir’e tokat atan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’yı kınadı.

Diplomasi Muhabirleri Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Muharrem Sarıkaya’ya ortak bir açıklamayla tepki gösterdi. DW Türkçe’nin haberine göre, Gazeteciler Cemiyeti ise “Bu kabul edilemez davranış nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu gerekli süreci işletecektir” açıklamasını yaptı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da yaptığı açıklamada Demir’e gereken her türlü hukukî desteğin sağlanacağını belirtti. Habertürk, Fatma Şahin ve Muharrem Sarıkaya özür diledi. Haber Merkezi

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