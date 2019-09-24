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24 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

‘Gazetecileri azarlamayın, sorularına cevap verin’

24 Eylül 2019, Salı
Basın Konseyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FOX muhabirini azarlamasına tepki gösterdi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, “Soru soran gazeteci azarlanamaz. Kamu gücünü kullananlar, halkın haber alma hakkı adına kendilerine yöneltilen soruları cevaplamak durumundadır” denildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’ye giderken yaptığı basın toplantısında Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası ile ilgili soru yönelten FOX TV Muhabiri Emre İskübarlas’a, “FOX TV’yi bir yalan medya olmaktan bir defa çıkarın. Bir defa dürüst olun” diye azarlamasına tepki gösteren Basın Konseyi açıklamasında “Türkiye maalesef ‘ifade ve iletişim hürriyeti’ açısından tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşamaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FOX TV’yi hedef alması ilk değildir, daha önce de bakanlar aynı tavrı sergilemiştir. Medyanın yüzde 90’ı iktidar yanlısı yayın yaparken, hür ve eleştirel habercilik yapmaya çalışan birkaç yayın organı da bir yandan ilân ve reklam ambargosu, diğer yandan iktidarın türlü baskılarıyla kuşatılmaya ve susturulmaya çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı.

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