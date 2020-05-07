Gazetecileri bırakın

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nün ertesinde, hapishanelerdeki gazetecilerin serbest bırakılması için başlattığı kampanyaya 105 ülke ve 191 örgütten destek geldi.

Komite, Corona virüsü salgınının, cezaevindeki kişilerin sağlığı için ağır tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. DW Türkçe’nin haberine göre, gazetecileri hapsetmenin otoriter rejimlerin özelliği olduğunu, ancak salgın süresince hapiste tutulmalarının düpedüz zulüm olduğunu söyleyen CPJ Başkanı Joel Simon, ‘’COVID-19 ile mücadelede bilgilerin ve fikirlerin özgür dolaşımı gereklidir. Gazeteciler parmaklıklar ardında görevlerini yapamaz’’ dedi. #FreePress (ÖzgürBasın) kampanyası kapsamında hükümet başkanlarına da açık mektup kaleme alan CPJ, ‘’Tüm dünya liderlerinden bu kritik zamanda özgür basını ve bilginin serbestçe dolaşımını korumalarını istiyoruz. Parmaklıklar ardında bulunan 250’nin üzerinde gazeteci adına yetkilileri bu politik mahkumları derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakma çağrısı yapıyoruz.’’ ifadelerine de yer verdi.

Okunma Sayısı: 48

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.