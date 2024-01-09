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9 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

Gazetecilerin çoğu işsiz

09 Ocak 2024, Salı 19:49
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında gazetecilerin önemli bir bölümünün de işsiz kaldığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında artan maliyetler, resmi ilan gelirlerinin azalması, dijital medyanın yaygınlaşması ve siyasi iktidarın baskıları nedeniyle gazete ve dergilerin her geçen yıl azaldığını, dolayasıyla gazetecilerin önemli bir bölümünün de işsiz kaldığını belirtti.  Türkiye’de 10 yıl önce, 81 il ve 900’ün üzerindeki ilçede 2 bin 500 civarında yerel gazetenin yayınlandığını hatırlatan Gürer, bu rakamın günümüzde 2018’de 1000’e, günümüzde ise 700’lere kadar düştüğüne dikkat çekti. Gazetelerin yayın hayatlarının sonlandırmasının en önemli nedenlerinin başında maliyet artışlarının geldiğine işaret eden Gürer, “Anadolu’da yerel basın kuruluşları, her yıl 4-5 kat artan maliyetler karşısında, yayın hayatlarını sonlandırmak zorunda kalmaktadır. Kâğıt, matbaa ve dağıtım aşamasındaki masraflar geçen yıla göre yüzde 400- 500 oranında artarken, yerel gazetelerin tek dayanak noktası olan resmi ilanlar ise birim fiyat olarak artmasına rağmen, sayı olarak büyük oranda azaldığı için yerel gazetelere bir katkı sağlamaktan çıkmıştır… Bugün resmi ilanlar, yerel gazetelerin personel giderinin yarısını bile karşılayamaz duruma gelmiştir. O nedenle Anadolu’da çok sayıda gazete kapısına kilit vurmak zorunda kalmıştır” dedi.

RTÜK ve BİK ceza yağdırıyor

Basın İlan Kurumu’nun, geçtiğimiz yıldan itibaren internet haber sitelerine resmi ilan vermeye başladığını hatırlatan Gürer, “Bu yeni sistemde şartlar çok ağır olduğu için çok sayıda gazete, internet haber sitesi olarak resmi ilan müracaatında bile bulunmadı. Bulunanların yarısından fazlası ağır şartları yerine getiremediği için resmi ilan alamaz duruma geldi. Halen resmi ilan almaya devam eden az sayıda internet sitesi ise ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor” diye konuştu. Basın sektöründe sorunların sadece yerel ve yazılı medyada değil ulusal medyada ve TV kanallarında da arttığına işaret eden Gürer, “Basın İlan Kurumu ve RTÜK muhalif yayın yapan gazete ve TV kanallarına  sıradan  sebeplerle ceza yağdırıyor. İktidar baskısına rağmen gerçek manada gazeteciler yapmaya çalışan çok sayıda gazeteci ise hapis cezası tehdidi ile karşı karşıya kalıyor. Gerçek manada habercilik risk altında. İktidar borazanı olmayan gazete ve TV’ler her türlü engel çıkarılıyor. Sarı basın kartlarından ilan gelirlerine engeller iktidar sopası gibi kullanılıyor. Yandaş kanallar ve yayınlar ise kontrolsüz ve tek yanlı her türlü başıboş davranışı sergiliyor” dedi. Türkiye’de bu zor şartlar altında gazetecilik yapmanın imkansız hale geldiğini söyleyen Gürer, “Tüm bu olumsuzluklara rağmen azımsan-mayacak sayıda gazetecinin mesleklerini yapmaya devam ediyor olması gazeteciliğin var olmaya devam edeceğine olan inancımızı artıyor. Bu vesileyle tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” diye konuştu. 

ANKARA - MEHMET KARA

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