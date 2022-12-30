Gazetecinin işi alkış değil

Basın meslek örgütü yöneticilerine göre gazeteciler, iktidar-muhalefet fark etmeksizin hiçbir siyasiyi alkışlamamalı ve taraf olmamalı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazartesi günkü kabine toplantısının ardından “58 milyar metreküplük doğalgaz müjdesi” verdi. Müjde sonrası Erdoğan’ın “Basın mensupları da hiç alkışlamıyor, yanlış iş mi yaptık?” sözleri gündem oldu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş gazetecilerin siyasileri alkışlamasının doğru olup olmadığını yorumladı. Basın meslek örgütü yöneticilerine göre gazeteciler, objektif bir şekilde haberlerini yapıp kamuoyuyla paylaşmakla yükümlü ancak iktidar-muhalefet fark etmeksizin hiçbir siyasiyi alkışlamamalı ve taraf olmamalılar. Bir gazetecinin karşısındaki ister cumhurbaşkanı ister başka bir isim olsun tarafsızlığını korumak zorunda olduğuna vurgu yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, aslolanın gelişmeleri iyi bir şekilde haberleştirmek olduğunu söyledi.

Korku iklimi oluşturuluyor

Gazetecilerin siyasilerle aralarında mesafe olması gerektiğini belirten Olcayto, aksi bir davranışın “siyasi tavır” anlamına geleceği uyarısını yaptı. Turgay Olcayto, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Alkışlamak gazetecinin işi değildir. Genel olarak, kim olursa olsun alkışlanmamasından yanayım. Biz gazeteci olarak haberi yaparız, kamuoyuyla paylaşırız, sonrası bizi ilgilendirmez. Muhalefet için de bu böyle. Bazı arkadaşların muhalefete yönelik tezahüratları da hoşumuza gitmiyor ve yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz.” Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı gerekçesiyle Türkiye’de gazeteciliğin erozyona uğradığı bir dönemden geçildiğini savunan Olcayto, “OHAL’den beri temel hak ve özgürlükler askıda. Yazarlar, çizerler, gazeteciler basit nedenlerle gözaltına alınıyor, hapse atılıyor. Hem toplumun hem de özellikle gazetecilerin üzerinde tehdit oluşturuluyor. Korku iklimi yaratılıyor” ifadelerini kullandı.

Sorun, siyasetin medyaya müdahalesi

Independent Türkçe’nin haberine göre, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş da gazetecilerin siyasileri alkışlamaması gerektiğini savundu. Türkiye’de basının çok yıpratıldığı ve ülke genelindeki kutuplaşma halinin gazetecilere yansıdığı eleştirisinde bulunan TGS Genel Başkanı Durmuş, siyasetin medyaya direkt müdahalesi nedeniyle gazetecilerin içinde kutuplaşmaya neden olduğu, milletteki kutuplaşmanın bir yansımasının görüldüğünü iddia etti. “Sorun, siyasetin medyaya müdahalesi” diyen Gökhan Durmuş, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Gazetecilerin elbette bir siyasi görüşü olacaktır. Ancak işlerini yaparken bu görüş üzerinden değil, basın meslek ilkeleri ve etik ilkeler ışığında hareket etmeleri gerekiyor.”

Haber Merkezi