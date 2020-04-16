"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Gazeteler destek bekliyor

16 Nisan 2020, Perşembe 00:21
TÜRKİYE’DEKİ İLK KORONA VAK’ASININ DUYURULDUĞU 11 MART’TAN BU YANA GAZETELER CİDDî TİRAJ KAYBINA UĞRADI.

Gazete alanlar azalıyor

Vİrüs nedeniyle her gün bayiden gazete alanların sayısı azalıyor. Matbaa işçileri ve gazeteciler çalışmaya devam ederken, tirajlar düşüyor. Gazete ve kitap satan kitabevi, market ve büfelerin kapanması da gazete satışlarına düşüş olarak yansıdı.

Online resmî ilan desteği

TÜRKİYE Gazeteciler Sendikası Baş-kanı Durmuş: “Basın İlan Kurumunun hızlı bir karar alarak gazetelere resmî ilan desteğini devam ettirmesi ve gazetelerin online olarak yayın hayatını sürdürmesi gerekiyor.” 

 

***

Gazeteler Destek Bekliyor

Türkiye’de ilk koronavirüs vak’asının duyurulduğu 11 Mart’tan bu yana gazete tirajları yüzde 25 düştü. ReklÂm geliri ve satışları azalan gazeteler destek bekliyor.

Koronavirüs salgını hayatın her alanında etkisini gösteriyor. Salgın günleri insanların öncelikli ihtiyaçlarını da baştan aşağı değiştirdi. Gıda, gıda-perakende, e-ticaret ve kargo sektörleri yoğun bir çalışma temposuna girerken bazı sektörlerde maddi kayıplar hızla artıyor. Koronavirüsün neden olduğu sonuçlardan ciddî derecede olumsuz etkilenen sektörlerden biri de yazılı basın. Virüsle ilgili doğru bilgilere ulaşmak için ciddi haber portalları, gazeteler ve dergilerin önemi giderek artıyor. Ancak yine virüs nedeniyle her gün bayiden gazete alanların sayısı azalıyor. Matbaa işçileri ve gazeteciler çalışmaya devam ederken, gazete tirajları düşüyor. Türkiye’de ilk koronavirüs vak’asının duyurulduğu 11 Mart’tan bu yana gazete tirajlarının dörtte biri eridi. Türkiye’nin en yüksek tirajlı gazetesi Sözcü’nün satışları da aynı oranda düştü.

Alınan tedbirler yetersiz

Türkiye Gazeteciler Sendikası’na göre haber almanın çok önemli olduğu böylesi bir dönemde gazetelerin ayakta kalmasını sağlayacak ciddi bir destek sunulmuyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, koronavirüsle mücadele kapsamında medya sektöründe tedbirler alındığını, birçok gazetecinin evden çalışma sistemine geçtiğini ancak halen basılı gazetelerin bayilere ulaştırılmaya çalışıldığını söylüyor. DW Türkçe’ye konuşan Durmuş, sokağa çıkma yasağı kararının plansız bir şekilde alındığını ve bu nedenle gazetelerin ciddî zarara uğradığını belirtiyor. Basın İlan Kurumu’nun çok küçük de olsa tedbirler aldığını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Durmuş, “İnsanların sokağa çıkmamasının teşvik edildiği günlerde bayilere gazetelerin gitmesi çok gereksiz. Çünkü satılmıyor. Gazetelerde ciddî bir tiraj kaybı var. Böyle bir dönemde Basın İlan Kurumu’nun hızla şu kararı alması gerektiğini düşünüyoruz: Tüm gazetelere verdiği resmî ilân desteğinin devam etmesi ve gazetelerin online olarak yayın hayatını sürdürmesi gerekiyor. Böylelikle hem gereksiz yere kâğıt israfının önüne geçmiş oluruz hem de matbaalarda çalışan işçileri de koronavirüse karşı korumuş oluruz” diyor.

***

Dağıtıma çözüm bulun

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla gazetelerin basım ve dağıtımında yaşanan sorunların giderilmesi ve vatandaşların gazetelerine ulaşabilmesi taleplerini ihtiva eden başvurusunu İstanbul Valiliğine sundu.  TGC’den yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde gazete basımı ve dağıtımıyla ilgili yaşanan birçok sorunun kendilerine ulaştığı belirtildi.  Başta yerel gazeteler olmak üzere yaygın gazetelerin de basım ve dağıtım sürecinin aksadığı anlatılan açıklamada, basılan gazetelerin elde kaldığı ve basın kuruluşlarının ciddi zarara uğradığı kaydedildi. Gazetelerin dağıtımı konusunda bir çözüm üretilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Gazetelerin vatandaşlara ulaştırılması için mahalle marketlerinin açık tutulmasını öneriyoruz. Avrupa’da birçok ülkede olduğu gibi bu yöntemle vatandaş en fazla 500 metre yürüyerek gidip ekmeğini, suyunu, gazetesini oradan alabilir ya da telefonla arayarak ekmeğini ve gazetesini de eve isteyebilir.”  İstanbul - aa

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazeteler destek bekliyor

    Uysal: Ülkenin kriz yönetimine ihtiyacı var

    Tek gündem korona olmasın

    İsrail virüs vak’alarını gizliyor

    YÖK Kanunu’nda geri adım

    Adaletsiz infaz AYM’den döner

    Her bilgiyi tüketmeyin

    Son 24 saatte dünya genelinde neler yaşandı?

    Fransa'nın uçak gemisinde vaka sayısı 668'e yükseldi

    Bazı vatandaşlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak

    ABD'de bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    Dünyada yarım milyonu aşkın kişi iyileşti

    İtalya'da ölü sayısı 21 bin 645'e yükseldi

    Filistinli mahkumlar maske yerine çoraplarıyla korunmaya zorlanıyor!

    Sağlık Bakanlığı son 24 saatteki gelişmeleri paylaştı

    Şehir Üniversitesi'ne ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

    Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor

    Fatih Terim'in koronavirüs testi negatif çıktı

    DSÖ: Trump'ın kararını esefle karşılıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ayrımcılıkla adalet olmaz
    Genel

    Adaletsiz infaz AYM’den döner
    Abdurrahman AYDIN

    Görünmeyen sahipler: Ricâl-i Gayb
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hasbunellahu ve ni’mel-vekil” bize yetmiyor mu?
    Genel

    YÖK Kanunu’nda geri adım
    Cevher İLHAN

    “İnfaz yasası”yla hukuku infaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Azil ve istifa ve cebir ve irade
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Koronavirüs salgını Türkiye’de kimleri heyecanlandırdı?
    Faruk ÇAKIR

    Tasarruftan başka çare kalmadı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.