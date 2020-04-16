TÜRKİYE’DEKİ İLK KORONA VAK’ASININ DUYURULDUĞU 11 MART’TAN BU YANA GAZETELER CİDDî TİRAJ KAYBINA UĞRADI.

Gazete alanlar azalıyor

Vİrüs nedeniyle her gün bayiden gazete alanların sayısı azalıyor. Matbaa işçileri ve gazeteciler çalışmaya devam ederken, tirajlar düşüyor. Gazete ve kitap satan kitabevi, market ve büfelerin kapanması da gazete satışlarına düşüş olarak yansıdı.

Online resmî ilan desteği

TÜRKİYE Gazeteciler Sendikası Baş-kanı Durmuş: “Basın İlan Kurumunun hızlı bir karar alarak gazetelere resmî ilan desteğini devam ettirmesi ve gazetelerin online olarak yayın hayatını sürdürmesi gerekiyor.”

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Gazeteler Destek Bekliyor

Türkiye’de ilk koronavirüs vak’asının duyurulduğu 11 Mart’tan bu yana gazete tirajları yüzde 25 düştü. ReklÂm geliri ve satışları azalan gazeteler destek bekliyor.

Koronavirüs salgını hayatın her alanında etkisini gösteriyor. Salgın günleri insanların öncelikli ihtiyaçlarını da baştan aşağı değiştirdi. Gıda, gıda-perakende, e-ticaret ve kargo sektörleri yoğun bir çalışma temposuna girerken bazı sektörlerde maddi kayıplar hızla artıyor. Koronavirüsün neden olduğu sonuçlardan ciddî derecede olumsuz etkilenen sektörlerden biri de yazılı basın. Virüsle ilgili doğru bilgilere ulaşmak için ciddi haber portalları, gazeteler ve dergilerin önemi giderek artıyor. Ancak yine virüs nedeniyle her gün bayiden gazete alanların sayısı azalıyor. Matbaa işçileri ve gazeteciler çalışmaya devam ederken, gazete tirajları düşüyor. Türkiye’de ilk koronavirüs vak’asının duyurulduğu 11 Mart’tan bu yana gazete tirajlarının dörtte biri eridi. Türkiye’nin en yüksek tirajlı gazetesi Sözcü’nün satışları da aynı oranda düştü.

Alınan tedbirler yetersiz

Türkiye Gazeteciler Sendikası’na göre haber almanın çok önemli olduğu böylesi bir dönemde gazetelerin ayakta kalmasını sağlayacak ciddi bir destek sunulmuyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, koronavirüsle mücadele kapsamında medya sektöründe tedbirler alındığını, birçok gazetecinin evden çalışma sistemine geçtiğini ancak halen basılı gazetelerin bayilere ulaştırılmaya çalışıldığını söylüyor. DW Türkçe’ye konuşan Durmuş, sokağa çıkma yasağı kararının plansız bir şekilde alındığını ve bu nedenle gazetelerin ciddî zarara uğradığını belirtiyor. Basın İlan Kurumu’nun çok küçük de olsa tedbirler aldığını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Durmuş, “İnsanların sokağa çıkmamasının teşvik edildiği günlerde bayilere gazetelerin gitmesi çok gereksiz. Çünkü satılmıyor. Gazetelerde ciddî bir tiraj kaybı var. Böyle bir dönemde Basın İlan Kurumu’nun hızla şu kararı alması gerektiğini düşünüyoruz: Tüm gazetelere verdiği resmî ilân desteğinin devam etmesi ve gazetelerin online olarak yayın hayatını sürdürmesi gerekiyor. Böylelikle hem gereksiz yere kâğıt israfının önüne geçmiş oluruz hem de matbaalarda çalışan işçileri de koronavirüse karşı korumuş oluruz” diyor.

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Dağıtıma çözüm bulun

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla gazetelerin basım ve dağıtımında yaşanan sorunların giderilmesi ve vatandaşların gazetelerine ulaşabilmesi taleplerini ihtiva eden başvurusunu İstanbul Valiliğine sundu. TGC’den yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde gazete basımı ve dağıtımıyla ilgili yaşanan birçok sorunun kendilerine ulaştığı belirtildi. Başta yerel gazeteler olmak üzere yaygın gazetelerin de basım ve dağıtım sürecinin aksadığı anlatılan açıklamada, basılan gazetelerin elde kaldığı ve basın kuruluşlarının ciddi zarara uğradığı kaydedildi. Gazetelerin dağıtımı konusunda bir çözüm üretilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Gazetelerin vatandaşlara ulaştırılması için mahalle marketlerinin açık tutulmasını öneriyoruz. Avrupa’da birçok ülkede olduğu gibi bu yöntemle vatandaş en fazla 500 metre yürüyerek gidip ekmeğini, suyunu, gazetesini oradan alabilir ya da telefonla arayarak ekmeğini ve gazetesini de eve isteyebilir.” İstanbul - aa