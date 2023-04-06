Gaziantep - Şahinbey'de silahlı kavga: 1'i polis memuru 2 kişi vefat etti, 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Güneş Mahallesi'ndeki iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen olayda taraflar birbirine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Mehmet Ali Kuş (35) ve Ali Çekiç'in (22) vefat ettiği belirlenirken yaralılar Saniye D. (45) ile Hüseyin Ç. (44) kentteki hastanelere kaldırıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat polisleri de hazır bulundu. Vefat eden Kuş'un, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı ve izinde olduğu öğrenildi. AA

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