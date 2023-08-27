Gaziantep’te 10 yılda 427 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin 2013-2023 yıllarını kapsayan “Gaziantep İş Cinayetleri Raporu” bugün yayınlandı.

Raporda son 10 yılda 427 işçinin çalışırken öldüğü ve bunlardan 39’unu çocukların oluşturduğu bilgisi yer alıyor. Açıklanan raporda Gaziantep’in ekonomik, sosyal, siyasal, demografik ve coğrafi açılardan Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olduğu belirtildi. İnşaat ve tarım alanındaki işçi ölümlerinin ilk sırada olduğuna dikkat çekilen raporda, şu bilgiler paylaşıldı: “2013 yılında 29 işçi, 2014 yılında 29 işçi, 2015 yılında 33 işçi, 2016 yılında 34 işçi, 2017 yılında 34 işçi, 2018 yılında 50 işçi, 2019 yılında 49 işçi, 2020 yılında 58 işçi, 2021 yılında 55 işçi, 2022 yılında 41 işçi ve 2023 yılının ilk yedi ayında 15 işçi olmak üzere; 2013 yılından bugüne Gaziantep’te ‘en az’ 427 işçi ‘iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.”

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