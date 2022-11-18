Gaziantep'te polis midibüsü devrildi: 5 polis yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.

Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 SA 342 plakalı otomobille, Yavuzeli ilçesine göreve giden 27 UB 258 plakalı polis midibüsü çarpıştı. Devrilen midibüsteki 5 çevik kuvvet personeli yaralandı. Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. AA

Okunma Sayısı: 193

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.