Gaziantep'te polis midibüsü devrildi: 5 polis yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.
Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 SA 342 plakalı otomobille, Yavuzeli ilçesine göreve giden 27 UB 258 plakalı polis midibüsü çarpıştı.
Devrilen midibüsteki 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.
Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
AA