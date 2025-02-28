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28 ŞUBAT 2025 CUMA - YIL: 56

Gaziantep'te yakıt tankeri patladı: 2 ölü, 3 yaralı

28 Şubat 2025, Cuma 13:54
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de tamiratı yapılan yakıt tankeri patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada iş yeri sahibi Mehmet Horoz ile Alperen Kılıçparlar öldü, Ayhan Horoz, Sinan İrak ve Nuri Kılıçparlar yaralandı.

Alperen Kılıçparlar'ın sanayide başka iş yerinde çalıştığı, buraya ziyarete geldiği öğrenildi.

Ayrıca, patlamanın olduğu iş yerinin yanı sıra çevredeki 4 iş yeri ile 2 araç da zarar gördü.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Nizip Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhanede, bir tankerin oksijen kaynağı ile kesilmesi esnasında tanker içerisinde sıkışan gazın patlaması neticesinde maalesef olay yerinde bulunan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 3 vatandaşımız yaralanmıştır."

Yaralıların Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldığını bildiren Çeber, "Olay yeri inceleme ekiplerimiz araştırmalarına devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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