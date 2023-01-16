Gazimağusa Başkonsolosluğu hizmet vermeye başladı

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentindeki Başkonsolosluğunun, bazı hizmetleri vermeye başladığı bildirildi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yapılan duyuruda, Gazimağusa Başkonsolosluğunun 16 Ocak 2023'ten itibaren geçici ofisinde, adres beyanı, nüfus kayıt örneği, e-Devlet şifresi ve adli sicil kaydı belgesi gibi konsolosluk hizmetlerini sunacağı kaydedilerek, diğer konsolosluk işlemlerinin verileceği tarihin sonra açıklanacağı belirtildi. Türkiye'nin KKTC'deki tüm konsolosluk hizmetleri daha önce sadece Lefkoşa Konsolosluğu aracılığıyla yürütülüyordu. AA

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