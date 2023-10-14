Gazze’deki insanlık dramı son bulmalı

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, İsrail-Filistin çatışmasında yaşanan insanlık dramının son bulması gerektiğini belirtti.

Altıntaş, İsrail’in orantısız güç kullanarak saldırılarını artırdığını ve dünyayı yeni bir kan ve gözyaşına boğmamak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin çatışmanın yatıştırılmasında oynayacağı rolün önemli olduğunu ifade eden Altıntaş, “Taraflar sağduyuya davet edilmeli; İsrail-Filistin çatışmasında insanlık dramı acilen son bulmalıdır” şeklinde konuştu. Ankara - Adnan Solmaz

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