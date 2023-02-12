Gazze sahilinde kumdan dev tablo

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Filistinli bir sanatçı büyük depremlerden en çok etkilenen iki ülke; Türkiye ve Suriye'nin isimlerini dev boyutlarda kumsala nakşetti.

İsrail'in 2009 Gazze saldırısında yaralanmasının ardından sağ bacağını kaybeden Filistinli sanatçı Muhammed Tavtah, Gazze sahilinde kumlara şekil verip renklendirerek hazırladığı dev tablo ile Türk ve Suriye halklarına dayanışma mesajı gönderdi. "Türkiye" ve "Suriye" yazılarının yanı sıra Filistin bayrağı renkleriyle boyadığı yumruk sembolünü de kumlara çizen Tavtah, Türk ve Suriye halklarının başına gelen trajediyi bir dayanışma tablosuyla somutlaştırdığını söyledi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, dün yaptığı açıklamada, cuma namazı sonrası işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan camilerde depremzedeler için 3 milyon 500 bin şekel (yaklaşık 1 milyon dolar) yardım toplandığını söylemişti. AA

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