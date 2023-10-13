Gazze ve Filistinliler silinemez

İsrailli yazarlar, yıllardır eserlerine İsrail-Filistin çatışmasını konu ediyor. Yazar Assaf Gavron, “Gazze’yi veya Filistinlileri silemeyiz” ifadelerini kullandı.

Yishai Sarid, Lizzie Doron ve Assaf Gavron, yıllardır eserlerine İsrail-Filistin çatışmasını konu eden yazarlar. Hamas’ı kınayan İsrailli yazarlar, Başbakan Netanyahu’ya da eleştiriler yöneltiyor.

DW’ye konuşan İsrailli yazar Yishai Sarid, kendisinin Filistinliler ile barış içinde yaşamak için iki devletli çözümde İsrail’in 1967 öncesi sınırlarına dönüşü gibi önemli tavizleri kabul edebilecek İsrailli azınlıktan olduğunu not düşüyor. İki devletli çözüm için Sarid, “Fakat bunun gerçekleşmesi için biraz güvenmeniz gerekiyor. Karşı tarafa güven gerekiyor” diyor. Sarid, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun, Katar’ın Hamas’a milyonlarca dolar aktarmasını sağlayarak silahlı örgütü güçlendirme ve böylece daha ılımlı görüşlere sahip siyasi yapı olan Filistin Özerk Yönetimi’ni zayıflatma stratejisini onaylamıyor. Sarid, “Siyaseten ve stratejik olarak şu anda gördüğümüz şey, Netanyahu’nun bu stratejide ve bu hükümette sadece askeri değil politik olarak çok büyük başarısızlığı” diyor.

‘İletişim kurmalıyız’

İsrailli yazar Lizzie Doron, eserlerinde İsrailliler ve Filistinliler arasında barışçıl bir anlayış gerektiğini savunuyor. Yazar, bugün hâlâ saldırıların ortasında, İsrail’in Filistinli komşularına yeterince açık olmamakla hata yaptığına inanıyor. “Son yıllarda raydan çıkmış gibiyiz” diyen Doron, İsrail hükümetini, sağcı ve ultra-Ortodoks lobileri ülke siyasetinde siyasi güç kazanmak ve gündemi ele geçirmekle suçluyor. Doron, “Bunlar bizi ordunun gücünü bile kaybettiğimiz bir ana getirdi. Bu yürek parçalayıcı” diyor. Doron, “Irk ya da din nedeniyle ‘özel’ olmaktan bahsetmeyi bırakmalıyız. Bizim bir geleneğimiz var, bir tarihimiz var ama diğerlerine de bakmamız lazım. Daha zayıf olanlara karşı empati kurmalıyız” ifadelerini kullanıyor. İsrailli yazar, Filistinlilerle diyaloğun, tüm tarafların “insan olarak vizyonunu” paylaşmasına izin vermesini istiyor. Doron, “İletişim kuracak insanları bulmalıyız. Diğer türlü sonsuza kadar savaşmaya mahkum olacağız” uyarısında bulunuyor.

Durum her zamankinden daha kötü

Roman yazarı Assaf Gavron, “Netanyahu ve hükümeti, Filistinlileri hiçe saydı. Filistinlileri bastırıyorlar ve durum her zamankinden daha kötü. Yerleşimleri her zamankinden daha fazla teşvik ediyorlar” diyor. Gavron hükümetin Filistin sorununu bu yolla kontrol altına alabileceğini düşündüğünü ancak “bu anlayışın çöktüğünü” belirtiyor. Gavron yine de İsrail uzun bir süre travmatize olsa bile, yaşananların “şiddetinin” ileride değişim yaratabileceği konusunda umutlu olmaya devam ediyor. Gavron, “Olağandışı, benzeri görülmemiş şiddet olayları, sorunların başka yollarla çözülmesi gerektiğinin farkına varılmasına yol açabilir” diyor. Gavron, “Tabii ki otomatik tepki savaş, intikam ve öldürme şeklinde oldu. Ancak bu durum sakinleştikten sonra yeterli sayıda insanın intikam ve şiddet döngüsünün hiçbir yere varmadığını fark edeceğini umuyorum. Gazze’yi veya Filistinlileri silemeyiz” diye düşünüyor.

Haber Merkezi