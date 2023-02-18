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18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Gece bağış yaptı, sabah yatırım teşviki aldı

18 Şubat 2023, Cumartesi
Cengiz Holding’e bağlı Eti Alüminyum AŞ tarafından yapılacak alüminyum yassı mamul üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek. Holding önceki akşam deprem için 3 milyar lira bağışlamıştı.

Cengiz Holding bünyesindeki Eti Alüminyum AŞ tarafından Konya’da yapılacak yatırım projesi yüzde 100 vergi indirimi ve yüzde 85 yatırıma katkı oranı olmak üzere gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl sigorta primi işveren hissesi desteği, azami 75 milyon TL nitelikli personel desteği ve 200 milyon lirayı aşmayacak enerji desteği gibi teşviklerden yararlanacak. gazeteduvar’ın haberine göre, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu yatırımının süresi 5 yıl olarak belirlendi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek. Geçen yıl 1 Aralık’ta başlayan projenin öngörülen sabit yatırım tutarı 3 milyar 10 milyon 545 bin 522 lira olarak tespit edildi. Yatırımla öngörülen ilave istihdam 285, öngörülen nitelikli personel sayısı ise 45 oldu. Yatırım süresi sonunda yılda 100 bin ton sıcak ve/veya soğuk haddelenmiş alüminyum yassı mamul üretilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi

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