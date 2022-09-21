Gecekondu yıkımına AİHM’den tazminat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ankara’da belediyenin gecekondusunu yıktığı Mehmet Taner Şentürk isimli vatandaşın 2015 yılında yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Mahkeme, Ankara İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararına rağmen gecekondusu yıkılan vatandaşı haklı buldu. Euronews’in haberine göre, AİHM Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddesinin 1. fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti. Türkiye, karar gereği Mehmet Taner Şentürk’e 6 bin euro tazminat ödeyecek. İmar planında okul için tahsis edilen kamu arazisi üzerine yasadışı gecekondu inşa eden Şentürk, Ankara İdare Mahkemesi’nin yıkım için yürütmeyi durdurma kararı almasına rağmen yetkililerin buna saygı göstermeyip evi yıkmasının ihlal teşkil ettiği gerekçesiyle AİHM’e başvurmuştu. Haber Merkezi

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