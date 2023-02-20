Gecikmenin vebali kimde?

Deprem bölgesine ilk gün yardıma giden yönetmen Veysel Seçen, “Yardım 5-6 gün gelmedi. İnternet üzeri kürek, kazma istedik de öyle geldi. Bunun vebalini kim ödeyecek?” diye sordu.

Maraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu şehirlerden Adıyaman da kurtarma ve yardımın çok geç geldiği yerlerden. İçlerinde tiyatrocu, oyuncu, yönetmen, influencer (internet fenomeni) olan bir grup Batmanlı genç, bu acı gerçeğe şahit olanlardan. Bir araya gelerek depremin ilk günü Adıyaman’a giderek arama kurtarma çalışması yapan Batmanlı grupta yer alan yönetmen Veysel Seçen Adıyaman’da yaşadıklarını Artı Gerçek’e anlattı.

Çok zaman kaybettiler

Adıyaman’a yardımların çok geç geldiğinin sürekli altını çizen Seçen, havaların da çok soğuk olduğunu ve tanık olduğu olayları anlatıyor: “Benim şu an üzerimde 5-6 kat elbise var, başımı polarla örtmüş durumdayım ama ateşten biraz uzaklaşınca titremeye başlıyorum. Gecenin dördünde yatak halleriyle depreme yakalandı bu insanlar, bu soğukta enkazın altında kaç gün dayanabilirlerdi zaten. Biri anlattı, enkazın önünden geçerken sessiz sessiz geçmeye çalışıyormuş. Çünkü yürürken ayak sesini duyan enkazın altındakiler bağırmaya başlıyormuş, yardım istiyorlarmış. O an kendisinin hiçbir şey yapamadığını, söyleyerek acı içinde anlatıyordu. Biz ilk buraya geldiğimizde resmen tırnaklarımızla enkazı kazımaya başladık. İnşaattan anlamıyoruz, tecrübemiz yok ya düşerse ya zarar verirsek korkusu hakimdi. Bu yüzden de çok insan öldü. Bunun vebalini kim verecek. Çok zaman kaybettiler.”

Bir kısım medya sadece şov için gelmişti

Seçen, “Binalara girmeye çalışıyorduk. Bir insan olduğunu, yaşayan birini teyit ettiğimizde ilk yaptığımız ambulansı aramaktı. 112’yi aradığımızda bize “gerçekten yaşayan biri var mı?” sorusu oluyordu. Bizde evet ses geliyor dediğimizde geliyorlardı. Emin değilim ama galiba bir sistem kurmuşlar, 112’ye giden bu tür ihbarlar karşısında arama kurtarma ekiplerine de bildirim gidiyormuş, ya da kendi aralarında böyle bir ağ var bilmiyorum. Ambulanslar ile birlikte profesyonel arama kurtarma ekipleri de arabadan iniyor, birden kameralar açılıyor, bize “burayı boşaltın” deniliyor. Kameralar açılıyor çat çat flaşlar patlıyor, sonra kurtarma hikayesi başlıyor. Şov yapanlar çoğunluktaydı. İnsan hayatı üzerinden pazarlık olmaz, bir süre sonra bu insanlarla mücadele etmeyi bırakıp, kim nasıl kurtarıyorsa kurtarsın, yeter ki insanlar kurtulsun dedik” dedi.

Haber Merkezi