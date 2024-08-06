Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlar, erken seçim talebinde bulundular.

Geçim sıkıntısı çektiğini belirten Osmaniyeli vatandaşlar, şunları söyledi: “Erken seçimi ekonominin bozuk olmasından dolayı istiyoruz. Emekliye, çalışana, çiftçiye geçim yoksa işte erken seçim istiyoruz.” “Enflasyonun düzelmesi için, millet rahat bir nefes alsın. Bu yüzden erken seçim istiyoruz.” “İstiyoruz. Hayat pahalılığından dolayı istiyoruz. Emekliyim yetiştiremiyorum. Ev kirası var 10 bin lira. Geçim zor. Hayatta en büyük acım bu. Seçim istiyoruz, evet bu yüzden seçim istiyoruz.” “Neden? Çünkü ekonomi iyiye gitmiyor da ondan. Emekliyim, maaş yetmiyor hala çalışmaya çalışıyoruz.” “İsteriz hayat pahalı. Geçimi görüyorsun. Geçim yoksa seçim var.” Osmaniye - Anka

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