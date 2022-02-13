Geçinemiyoruz... 10 lira daha ucuza alabilmek için...

AKP’NİN “KALE”LERİNDEN KONYADA“UCUZ” YAĞ VE PİRİNÇ KUYRUĞUNDA BEKLEYEN VATANDAŞLAR: “ZAMLAR BİZİ ÇOK ETKİLEDİ.”

SOĞUK HAVADA UZUN KUYRUKLAR

AKP’nin kalesi olarak bilinen Konya’da da vatandaşlar Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 99 liraya satılan 5 litrelik yağ ve pirinçten alabilmek için soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, “Zamlar bizi çok etkiledi. Geçinemiyoruz” diye şikâyet ettiler.

KRİZ VURDU, VAY HALİMİZE

Market fiyatlarına göre 10-15 liralık indirim için bir saattir beklediğini ifade eden bir vatandaş, “Marketler felaket, hepimiz geçim sıkıntısı çekiyoruz” derken, bir diğeri “60-70 yaşında insanlar sıra bekliyor. Ülkeyi kriz vurmuş, vay halimize” şeklinde konuştu.

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Geçinemiyoruz

AKP’nin kalesi Konya’da vatandaşlar isyan etti: “Yalana gerek yok, geçinemiyoruz.”

AKP’nin kalesi olarak bilinen Konya’da da vatandaşlar Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 99 liraya satılan 5 litrelik yağ ve pirinçten alabilmek için soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Yurttaşlar, “Zamlar bizi çok etkiledi. Geçinemiyoruz. Vay halimize” diyerek tepki gösterdi. Marketlere göre 10-15 liralık indirim için bir saattir beklediğini ifade eden bir yurttaş, “Ne yapalım kalenderiz. Zamlar bizi çok etkiledi. Marketler felaket. Yalana gerek yok, hepimiz geçim sıkıntısı çekiyoruz” dedi.

Sözcü’nün haberine göre, 1 saati aşkın süredir kuyrukta beklediğini ifade eden vatandaş, “Daha sıranın gelmesine çok var. Ne yapalım ihtiyaç meselesi, geçinemiyoruz. 10-15 lira indirim için burada bekliyoruz” dedi.

1 teneke yağ için

Ülkede ciddi bir kriz yaşandığını ve geçinemediklerini söyleyen bir başka vatandaş ise sitemini şu sözlerle dile getirdi: “Bu insanlar bir teneke yağ için bekliyor burada. 2’inci teneke yağı da vermiyorlar. Bir de 5 kiloluk pirinç veriyorlar. İşte varlık kuyruğu. 1 saattir bekliyoruz. 10 milyon için bekliyoruz. Burada 60-70 yaşında insanlar sıra bekliyor. Ülkeyi kriz vurmuş. Elektrik, doğal gaz bir yandan su bir yandan. Vay halimize!” Marketlerde markasına göre 130 ila 180 lira arasında satılan 5 litrelik zeytin yağını TMO’da 99 lira, 2 kilogram pirinç 24.50 TL’ye, 2 kilogram nohut 19 TL’ye, mercimek ise 12.75 TL’ye satılıyor.

Haber Merkezi