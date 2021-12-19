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20 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

“Geçinemiyoruz” mitingleri artıyor

19 Aralık 2021, Pazar 17:00
KESK tarafından hayat pahalılığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Geçinemiyoruz” mitinglerinin ilki Diyarbakır ve İzmir’de yapıldı.

Mitinge katılan emek örgütlerinin üyeleri, insanca bir hayat istediklerini söyledi. Diyarbakır’daki mitingi KESK, DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) birlikte organize etti. Miting öncesi İstasyon Meydanı’nda geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Mitinge katılanlar ne istiyor?

Mitingde, artan hayat pahalılığı ve ekonomik kriz karşısında emekçilerin haklarının korunması, memur ve emekçilere insanca yaşayabilecekleri şartların sağlanması, kamu kurumlarında ana dilde eğitim ve hizmet verilebilmesi ve birçok kişinin görevlerinden ihraç edilmesine yol açan KHK’ların iptal edilmesi taleplerinde bulunuldu. DW Türkçe’nin habrine göre, mitinge katılanlar arasında kadınlar, seçimlerde ilk kez oy kullanacak olan gençler ve asgarî ücretle çalıştığını söyleyen işçilerin yoğunlukta olduğu gözlendi. Sık sık hükümete karşı sloganların atıldığı mitingin ana gündemini de ekonomik gelişmeler ve artan hayat pahalılığı oluşturdu. Mitinge katılan neredeyse herkes, hükümetin çalışanları enflasyona ezdirdiğini ve kısa vadeli politikalarla günü kurtarmaya çalıştığını ifade etti.

Haber Merkezi

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