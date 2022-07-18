Geleceğimiz özgür basınla parlak olur

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutolu, Türkiye’nin 2018 yılında yaşadığı sistem değişikliği ile bir taraftan temel hak ve özgürlükleri diğer taraftan kurumsal aklı yok sayan bir zihniyet ile yönetildiğini belirterek, “Yaşamakta olduğumuz derin toplumsal sorunların temelinde bu zihniyet yatmaktadır” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA Gazete Pencere’ye yazan Davutoğlu, ekonomide akıl ve bilimden uzak politikaların yol açtığı yoksullaşmanın ehliyet ve liyakat ilkelerinden sapmanın tabii sonucu olduğunu belirterek, “Son dönemlerde yaygınlaşan yolsuzluklar ve mafyatik ilişkiler ağının neredeyse normalleşmesi de yaşanan toplumsal çözülmenin yansımasıdır. Bütün bu karmaşık sorunlar yumağının kaynaklarının ortaya konması ancak ve ancak gerçek anlamda bağımsız medya ile mümkündür” dedi. ÇARPIK DÜZENİN PANZERİHİ ÖZGÜR BASININ VARLIĞIDIR Çarpık düzenin en etkin panzehirinin, düşünce ve ifade özgürlüğünü hakkıyla yaşayabilen özgür basının varlığı olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Vatandaşımız gerçeği bildiği kadar özgür, doğruya erişebildiği kadar huzurlu olacaktır. Gazetecilik kurumunun şiarı burada yatmaktadır. Özgürlükçü, bağımsız ve ilkeli basın kuruluşlarına bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç hissediyoruz. Geleceğimiz özgür basınla daha parlak ve daha demokratik olacaktır. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız günleri birlikte inşa edeceğiz” dedi.

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