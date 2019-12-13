Gelecek Partisi açıklandı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni kurulan ‘Gelecek Partisi’nin tanıtımını gerçekleştirdi. Partisinin ‘her kesimden insanı barındırdığını’ iddia eden Davutoğlu, “Toplumun her kesimini kapsayan bir siyasî anlayışın ürünüyüz” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ve partinin kurucular kurulu üyeleri, dünAnkara’daki toplantıda bir araya geldi. Gelecek Partisi, renk olarak yeşil ve beyazı kullanacak. Partinin amblemi ise beş köşeli çınar yaprağı olacak. Davutoğlu, salondakilere hitap ettiği konuşmasında başkanlık sistemini eleştirdi. Kamuda liyakatin esas alınacağını, mülakat sisteminin kaldırılacağını dile getiren Gelecek Partisi lideri, basın ve ifade özgürlüğünün önemine vurgu yaptı. Davutoğlu, tutuklamanın istisna olacağını, yargıda düzenlemeler yapılacağını kaydetti.

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