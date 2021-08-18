Genç doktorlar da yurt dışına yöneliyor

Yurt dışına çıkmak için başvuruda bulunan genç doktorların sayısındaki artış dikkat çekiyor.

RECEP GÖREN - ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İyi Hal Belgesi” için başvuru yapan kişi sayısının 2019 yılında 427, 2020 yılı Eylül ayı itibariyle de 215 olduğunu açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurt dışında asistanlık yapmak ve çalışmak için “İyi Hal Belgesi” (Good Standing) başvurusu yapan hekim sayısına ilişkin verilerin açıklanması talebiyle verdiği soru önergesine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cevap verdi. İyi hal belgesinin yurt dışında eğitim görmek ya da çalışmak amacıyla giden kişilere verilen bir belge olduğunu belirten Gürer, “Bu belge sayesinde başvuru yapan kişiler ilgili ülke makamlarından eğitim ya da çalışma izni almaktadır. Başvuru sayısının giderek artması yurt dışına yöneliş mi yoksa belli bir deneyim arayışı mı olduğu iyi gözlenmelidir” dedi.

VERİLER KAFA KARIŞTIRIYOR

Kamuoyuna yansıyan bilgiler neticesinde 2012 yılında 59, 2013’de 90, 2014’te 118, 2015’de 150, 2016’da 245, 2017’de 482 ve 2018 yılında da 802 kişiye müracaatları doğrultusunda iyi hal belgesi verildiği görüldüğünü bildiren Gürer, Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada ise 2019 yılında 1042 hekim 2020 yılının Eylül ayına kadar olan süreçte 702 hekimin yurt dışında asistanlık yapmak veya çalışmak için belge istediği belirtilmesine karşın Bakanlık tarafından verilen cevapta 2019 yılında 427, 2020 yılı Eylül ayı itibariyle de 215 kişi tarafından iyi hal belgesi için müracaat edildiği açıklandığını söyledi.

BEYİN GÖÇÜNE DİKKAT

Yurt dışına çıkmak için belge başvurusunda bulunan genç doktorların sayısındaki artışın sebepleri ve mesleklerini yurdunda icra etmelerini cazip hale getirecek düzenlemelere ilişkin soruya ise Bakanlık tarafından cevap verilmemesine temas eden Gürer, “Ciddî emek verilerek uzun ve zorlu bir süreç sonunda meslekleri icra etme noktasına gelen hekimlerimizin yurt dışında çalışma taleplerinin nedenleri araştırılarak ülkemizde de çalışma şartları cazip hale getirecek düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Eğer mesleki gelişimin tamamlanması amacıyla yurt dışına çıkış varsa bu kabul edilebilir bir durum olmakla beraber kalıcı bir gidiş durumu halinde, yerli olarak yetiştirilen beyinlerin yurt dışına göçü haline gelir” dedi.