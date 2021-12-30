‘Gencecik evlâtlarımıza yazık’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS’de yüksek puanlarla atanamayan gençler için kurmaylarıyla birlikte Millî Eğitim Bakanlığı önüne gitti. Aracından inişinde alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu’na MEB’in kapıları açılmadı. Kapıya vurulan zincirle MEB’e girişi engellenen Kılıçdaroğlu, MEB önünde açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Nerede kul hakkı yeniyorsa, nerede torpil oluyorsa nerede adam kayırmacılık oluyorsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcudur. Dün bir feryadı dile getirdim. KPSS sınavından 85 puan alan 90 puan alan evlâtlarımızın mülakatlarda elendiğini duydum. Yazıktır günahtır. Bu ülkeye bu memlekete yazıktır günahtır. Gencecik evlâtlarımıza yazıktır günahtır. Daha düne kadar mülâkatlarda artı üç, eksi üçe kadar puan veren uygulama neden terk edildi? Kimin talimatıyla terk edildi? TÜGVA’dan TÜRGEV’den gelen listeler üzerine mi bu kararlar alındı?” dedi. Haber Merkezi

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