Gençler AB yanlısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Sol Fraksiyonu’nun düzenlediği konferansta konuşan Prof. İlhan Uzgel, Türkiye’de gençlerin çoğunun AB yanlısı olduğunu, çoğunun AB topraklarında bir hayat kurmayı istediğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Sol Fraksiyonu Salı günü (31.05.2022) ‘Türkiye: Tünelin ucunda ışık var mı?’ başlıklı bir konferans düzenledi. Konferansa Türkiye’den, Almanya’dan, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti’nden ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Konferansın ilk bölümü ‘Ukrayna Savaşı ve Türk Dış Politikasına Etkisi’ başlığı altında başladı. Açılış konuşmasını konferansın da düzenleyicilerinden olan AP Almanya Sol Parti (Die LINKE) Milletvekili Özlem Alev Demirel yaptı. Konferansın ilk konuşmacısı uluslar arası ilişkiler uzmanı Prof. İlhan Uzgel Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin Türkiye üzerindeki etkisi üzerinde durdu. Erdoğan’ın uluslar arası ilişkilerdeki krizleri kendi lehine kullanmayı son derece iyi beceren bir siyasetçi olduğunu söyledi.

AB taraftarlığı ortaya çıktı

Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna arasında uluslararası bir rol oynamak için çabaladığını söyleyen Uzgel, ancak Türkiye’nin krizi durdurmak için yaptığı görüşmelerin küresel bir gücü olmadığından başarılı olmadığını belirtti. Prof. Uzgel, “Türkiye’nin coğrafi konumu önemli ama Batı Erdoğan’a kredi vermedi” dedi. Konuşmasının devamında Türkiye kamuoyunun savaş sırasında aldığı pozisyon hakkında da bilgilendirme yaptı. Türkiye’de toplumun savaş boyunca yüzde 85’inin Ukrayna’nın yanında yer aldığını belirten İlhan Uzgel, ancak savaşın başlamasından dolayı da ABD’yi suçladığını söyledi. Bunun nedeninin büyük oranda ABD’nin Suriye’de Kürtlere verdiği destek olduğunu yanı sıra Türkiye’de gençlerin çoğunun ABD karşıtıyken AB yanlısı olduğunu, Erdoğan’ın baskısı ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sonucu bir AB taraftarlığının ortaya çıktığını gençlerin çoğunun AB topraklarında bir hayat kurmayı istediğini söyledi.