Gençler, AKP’nin eskidiğini düşünüyor

Muhafazakar kesimin İstanbul seçimlerine bakışını araştıran BBC, Fatih’deki muhafazakâr yayıncılarla konuştu.

Kudüs TV Haber Müdürü Ramazan Bursa, bu gençlerde AKP’ye bakışta farklılıklar olduğunu söylüyor. “Ben ilk oyumu 2002’de kullandım. Bizim nesil için AK Parti, söylemiyle, önerdiği çözümlerle ve yüzleriyle yeniydi” diye başlıyor sözlerine Bursa ve devam ediyor; “Artık bugün muhafazakâr ve İslâmcı gençlik için AK Parti yeni değil eski. Eski olması münasebetiyle artık genç nesil hayatındaki tüm var olan olumsuzları AK Parti’ye vakfediyor. Dolayısıyla gençler ya mevcudun içerisinde bir arayış içerisinde ya da yeni bir şeyin vücut bulması için bekleyişte. AK Parti’nin yeni neslinin bir kısmının ise beka söylemi üzerinden MHP’lileştiğini ve milliyetçiliğini görüyoruz.”