Gençler değişim istiyor

BUPAR Araştırma’nın Türkiye’nin gündemindeki sorunlara ilişkin sorular yönelttiği gençlerin yüzde 72’si yeni bir cumhurbaşkanı görmek istediğini belirtti.

İlk defa oy kullanacak seçmenlerin yüzde 65’i Millet İttifakı’na oy vereceğini söylerken, Cumhur İttifakı’na oy verecek yeni seçmen oranı yüzde 23 oldu. Yüzde 12’si ise diğer partiler ve ittifak dışı partilere oy vereceğini belirtti. “Yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesini mi istersiniz yoksa yeni biri mi Cumhurbaşkanı olsun?” sorusuna verdikleri cevapla gençler, değişimden yana olduklarını, yeni bir cumhurbaşkanı istediklerini ortaya koydu. Cumhuriyet’in haberine göre gençlerin yüzde 72’si “yeni biri Cumhurbaşkanı olsun” derken yüzde 20.5’i “Recep Tayyip Erdoğan olsun” dedi. Yüzde 7.5’lik bir kesim ise “Kararsız” olduğunu belirtti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 158

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.