CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Düzce mitinginde konuştu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Gençler, hazır mısınız?

Özgürlüğe hazır mısınız? Size şu sözü veriyorum: 5 milyon 300 bin genç, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. 5 milyon 300 bin genç, dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacak. Diyeceksiniz ki ‘nedir bu armağan?’ ‘Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla Türkiye Cumhuriyeti devletinde gençler, kullandıkları oyla emekli ettiler’ diyecekler. Bu onur size, bize, Türkiye’ye yeter. Unutmayın; sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız, arkadaşlarınızı ikna edeceksiniz. Demokrasiden, hukuktan, adaletten yana oy kullanacaksınız. Sizden tek isteğim o.” Düzce - Anka

Okunma Sayısı: 191

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.