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23 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Gençler mutsuz

22 Aralık 2022, Perşembe 21:00
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde “Gençlik Eylem Planı”nı açıkladı.

Babacan, “Gençler mutsuz ve daha acısı umutsuz. Öyle bir dönemdeyiz ki gençliğe en çok ne borçluyuz? Gençlik borçluyuz. Yaşlarının gereği olan hayatı yaşayamıyorlar” dedi. Babacan, Erdoğan’ın, “Bay Kemal oğluna sahip çık, o kendine başka ebeveynler arama peşinde” sözlerinin hatırlatılmasına ilişkin; “Kararı gençler verecek ama bu konular gençlerinde konusu. Biz hatırlarsanız bugünkü sunuşun ilk başında bir şey söyledim, siyaset laf üretmenin çok yayın olduğu bir yer ama biz o alışkanlığı değiştiriyoruz, biz iş üretiyoruz diye. Biz bunları tamamen laf üretme alanı olarak görüyoruz, bunları o lafı üretenlere sormak lazım. Muhalefet partilerinin birbirleriyle ne yapacağını, ne yaptığını bıraksın önce şu anda iktidar bir iktidar sorumluluğu var. Kendisinin omuzlarında sadece bir partinin genel başkanı değil bir de iktidar sorumluluğu var, öncelikle iktidar sorumluluğunu yerine getirsin ondan sonra başka partilerin işlerine karışsın” cevabını verdi.

Ankara - Anka

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