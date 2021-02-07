Gençleri şeytanlaştırmak yanlış

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım’ rektör Melih Bulu’nun ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan protestolarda öğrencilere yapılan ‘terörist’ yaftalamalarını ve polis gözaltılarına tepki gösterdi.

Karaca “Devlete ve devlet adamlığına, adaletle yönetme şiarının araçları olarak her zaman saygı duymuş ve bu yüzden vaktiyle ‘devletçi’ olmakla eleştirilmiş muhafazakâr bir demokrat olarak söylüyorum: “Kayyum rektör istemiyoruz” protestosunu yapan gençlerin şeytanlaştırılması yanlış” dedi. Karaca, “50 yıl oldu, gençleri profesyonelce taktiklerle halka şikayet edip kışkırtarak terörize etmekten hayır sadır olmadığını, bilakis gençlerini konuşma, uzlaşma ve bazen sahip olduğu kudrete rağmen taviz verme mesafesinde tutması gerektiğini öğrenemedi devletimiz” ifadelerini kullandı.

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