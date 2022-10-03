Gençlerin gözü dışarıda

AKP’nin yanlış politikaları nedeniyle gençler umudunu tamamen kaybetti. Yeni bir hayat kurabilmek kaçak yollarla yurtdışına giden gençler, geri dönmeyi düşünmediğini belirtti.

Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilen en kapsamlı “gençlik araştırması”nın sonuçlarına göre 18-29 yaş grubu gençlerin yüzde 76’sı daha iyi bir gelecek için yurtdışında yaşamak istiyor.

Her iki gençten biri mutlu olmadığını ifade ederken, yüzde 77’si torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanıyor. Gençler uzun süredir kendini yalnız ve çaresiz hissediyor. Tüm bu sıkışmışlıkla baş etme stratejisi olarak ise gençler daha iyi şartlar altında yaşayabileceklerini düşündükleri yurtdışına çıkmakta buluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde geçici çözüm arayışı içerisinde olup yurtdışına gidenler için “Özellikle sırf daha iyi arabaya binmek, daha fazla konsere gidebilmek gibi süfli heveslerle başka ülkelerin kapısına varanlara acıyarak bakıyoruz” demişti.