Gençlerin önceliği hürriyet ve adalet

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, gençlerin özgürlük ve adalet istediklerine dikkat çekti.

NİHAT ORHAN - İSTANBUL

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, seçim sürecinde genç seçmenlerin tercihlerinin önemli olduğunu söyledi. Arıboğan, günümüzde gençlerin ihtiyaçlarının siyasetçiler tarafından doğru okunup anlaşılması gerektiğine dikkat çekti. Bütün araştırmalarda gençlerin önceliğinin ne para ne kariyer ne de şöhret olmadığını kaydeden Prof. Dr. Arıboğan, gençlerin özgürlük ve adalet istediklerine dikkat çekti. Prof. Dr. Arıboğan bu durumun sadece içerisinde bulunduğumuz süreçle ilgili olmadığını antik dönemlerden başlayarak tarihin her döneminde gençlerin sürekli düzene davet eden baskıyı sevmediklerini söyledi.

Bu durumu kabul etmek istemiyorlar

Özellikle Kahramanmaraş depremlerinden sonra üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinin tepkilere neden olduğunu belirten Prof. Dr. Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Üniversitelerde eğitimlerin online’a çevrilmesi bile çok ciddi ve çok büyük bir tepki oluşturdu. Gençler neşesiz ve sosyal açıdan kurak bir ortama mahkum edildiler. Öte yandan gençler, birtakım yakınlıklarından ötürü pozisyonlandırmaları çok rahatsız edici buluyor. Gençler bu durumu kabul etmek istemiyor. İstediği kadar çalışsın. Kendisinden çok daha vasıfsız birinin 20’li yaşlarda bir şirketinden genel müdürlüğüne getirileceğini biliyor. Bunlardan çok rahatsızlar” dedi.

Hayal kırıklığı can sıkıcı

Politik psikolojinin çok önemli bilim alanı olduğunu kaydeden Arıboğan, “Bunu bilmeden de gençliği doğru düzgün anlamak mümkün değildir. Bakıyoruz bütün araştırmalarda gençlerin önceliği ne para ne kariyer ne de şöhret. Adalet ve özgürlük istiyorlar. O kadar net çıkıyor ki ortaya. En çok vuruldukları yer orasıdır. ‘Nereden yaralandıysanız orası kimliğiniz olur’ sözü vardır. Çocukları oradan yaralamışsınız. Adaleti yasada, yargıda değil hayatında arıyor. ‘Ben çalışacağım, çabalayacağım. Adil bir fırsat mı gelecek yoksa birinin yeğeni benden öne mi geçecek?’ Orada darmadağın oluyor. Bu ülkede ne olursa olsun. Seçimi kim kazanırsa kazansın bu düzen değişmeli. Bu kabul edilemez. Onların gözündeki o umutsuzluk, öfke, devlete karşı duyulan hayal kırıklığı çok can sıkıcı” dedi.