Gençlerin yüzde 75’i: Cumhur’a oy yok

AKP ve MHP’nin TBMM’ye sunduğu Seçim Yasası teklifi Anayasa Komisyonu’nda kabul edilirken YSK’nin ihaleleriyle “erken seçim” tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, yeni sistemin partilerin ittifak modelini geçersiz hale getireceğini belirtti. artıgerçek’in haberine göre, 2023 yılında ilk kez oy kullanacak gençlere değinen Gezici, “İktidar, çoğu tepkili olan gençlerden oy alamayacağı endişesinde, genç seçmenlerin sandığa gitmelerini olabildiğince önlemeyi hedefliyor” vurgusu yaptı.

Gezici, gençlerle ilgili şu değerlendirmeyi de yaptı: “Türkiye’de 2000-2006 arasında doğanların sayısı 5 milyon 940 bin 916. Bu, ülke genelindeki seçmenin yüzde 11.8’ine denk geliyor. Bunların yüzde 75.4’ü Cumhur İttifakı’na oy vermiyor. Umutsuz olan, işsiz kalan, ekonomik anlamda derin sıkıntılar yaşayan gençlerin öfkesi ve yılmışlığı var. İktidar, çoğu tepkili olan gençlerden oy alamayacağı endişesinde, genç seçmenlerin sandığa gitmelerini olabildiğince önlemeyi hedefliyor.” Gezici, ayrıca, “Halkın yüzde 18’i kararsız ve bunların da yüzde 62.7’sini kadınlar oluşturuyor. Seçimin kaderi üzerinde kadın seçmenin göz ardı edilemez bir rolü olacak” dedi.

Haber Merkezi