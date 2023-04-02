Gençlerin yüzde 80’inden Cumhur’a oy yok

Türkiye’de altı Milyon genç 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde ilk kez oy kullanacak. Bupar Araştırma Şirketi Başkanı Erdal Akaltun, “Siyasal iktidarın kendileriyle ilgili politikalarının olmaması nedeniyle gençlerin siyasal motivasyonu yoktu. İlk defa var olan düzende iktidarın değişme ihtimali gençleri heyecanlandırıyor” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre Türkiye genelinde yüz yüze görüşme sağlanarak toplam 3 bin yüz kişi ile, 12 bölgede yapılan araştırmaya göre gençlerin yüzde 80’i Cumhur İttifakı dışındaki partilere ve liderlere oy verecek. Akaltun ayrıca, “Eğitim nedeniyle gitmek isteyenler dışında mutsuz oldukları için yurtdışına gitmek isteyen gençlerin yüzde 80’i iktidarın değişmesi durumunda gitmekten vazgeçeceklerini söylüyor” dedi. Haber Merkezi

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