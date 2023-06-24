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24 HAZİRAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Gençlik bunalımda

24 Haziran 2023, Cumartesi 22:35
Çeşitli krizler nedeniyle fiziki dünyaları mahvolan genç kuşağın psikolojileri de bozuluyor. Özellikle sosyal medyanın popüler olmasından sonra Z kuşağı arasında depresyon ve umutsuzluk duyguları arttı.

Çevre kirliliği ve iklim krizi nedeniyle fiziksel dünyaları mahvolan genç kuşağın psikolojileri de bozuluyor. Özellikle sosyal medyanın popüler olmasından sonra Z kuşağı (1997-2012 yılları arasında doğanlar) arasında depresyon ve umutsuzluk duyguları arttı. Diken’in haberine göre, ergenlerin neredeyse yarısı “Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum”, “Hayattan zevk almıyorum”, “Hayatım işe yaramıyor” gibi ifadelere katıldıklarını söylüyor. Ve bu oran, on yıl öncesine göre iki kat fazla. Psikolog ve Kuşak Uzmanı Dr. Jean Twenge, The Post’a yaptığı açıklamada, “Bu şaşırtıcı bir artış. Ebeveynler haklı olarak çocuklarının ruh sağlığı konusunda endişeli” diyor.

Sosyal medya faktörü

ABD Michigan Üniversitesi tarafından yürütülen ve Dr. Twenge’nin ‘Nesiller: Z Kuşağı, Y Kuşağı, X Kuşağı, Boomers ve Sessizler Arasındaki Gerçek Farklar – ve Amerika’nın Geleceği İçin Ne Anlamları Var’ adlı kitabında yer alan araştırma, gençler arasındaki ergen kaygısı ve depresyon oranlarındaki artışı ortaya koyuyor. Araştırmada, 1991’den beri her yıl ülke çapında, 8, 10 ve 12. sınıflardaki 50 bin öğrenciye, şu ifadelere katılıp katılmadıkları soruldu. “Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum”, “Hayattan zevk almıyorum”, “Hayatım hiçbir işe yaramaz”.  Rakamlar, yaklaşık 2012 yılına kadar sabit kalırken sonraki yıl keskin bir yükselişe geçti. O zamana kadar öğrencilerin yüzde 20’den azı “Hayatımdan zevk almıyorum” ifadesine katıldığını söylemişken bu rakam yarısına ulaşmış durumda. Bu da, Instagram, Snapchat, TikTok gibi sosyal medya platformlarının yükselişiyle aynı zamana denk geliyor. Ve aynı araştırmaya göre, akıllı telefonlar çıkalı beri ehliyet alan ve ücretli çalışan gençlerin oranı da düştü. “Sosyal medya ve akıllı telefonlarla gençlerin boş zamanlarını nasıl geçirdikleri konusunda temel bir değişiklik yaşandı” diyen Twenge, “Bu da arkadaşlarla yüz yüze daha az zaman, daha az uyku demek. Akıl sağlığı için kötü bir reçete…” diye ekliyor. 

Haber Merkezi

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