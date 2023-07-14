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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Genel af gündemde

14 Temmuz 2023, Cuma 03:42
Cumhuriyetin 100’ncü yılında çıkarılacağı iddia edilen genel afla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Kulislerde AKP ve MHP ittifakının yerel seçimler öncesi genel af teklifi hazırlığında olduğu konuşuluyor. Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, 29 Ekim’de genel bir af ilan edileceğini, bunu kendisine AKP’deki üst düzey bir yönetici ve af çalışmasının içinde olan arkadaşının anlattığını söyledi.

Gazeteci Caner Taşpınar, AKP’li Galip Ensarioğlu’nun bir af çalışmasının gündemde olduğunu ve bu affın yakın bir tarihte olacağını söylediğini aktardı.

Daha önce affa ilişkin konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevlerinde bulunan kalabalığın azaltılması, toplumun rahatlaması ve huzura kavuşması için çalışma yapılması gerektiğini kaydetmişti. Muhalefet partileri, eski siyasetçiler ve hukukçular da genel affa olumlu bakıyor.

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  • Ali

    14.7.2023 16:41:50

    Adil ve ön yargısız bir af kesinlikle olmalı.

  • Zeynep

    14.7.2023 11:44:41

    Genel affa gerek kalmadı, taciz, tecavüz cinayet, çocuk istismarı, hepsi torba yasayla dışarıya çıkacak. Masumlar içerde, zulümleri hiç bitmiyor. Nasıl bir belayı ülkenin üzerine çekecekler merakla bekliyorum. Bitmeyen zulüm musibet getirir.

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