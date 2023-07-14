Genel af gündemde

Cumhuriyetin 100’ncü yılında çıkarılacağı iddia edilen genel afla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Kulislerde AKP ve MHP ittifakının yerel seçimler öncesi genel af teklifi hazırlığında olduğu konuşuluyor. Eski Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, 29 Ekim’de genel bir af ilan edileceğini, bunu kendisine AKP’deki üst düzey bir yönetici ve af çalışmasının içinde olan arkadaşının anlattığını söyledi.

Gazeteci Caner Taşpınar, AKP’li Galip Ensarioğlu’nun bir af çalışmasının gündemde olduğunu ve bu affın yakın bir tarihte olacağını söylediğini aktardı.

Daha önce affa ilişkin konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cezaevlerinde bulunan kalabalığın azaltılması, toplumun rahatlaması ve huzura kavuşması için çalışma yapılması gerektiğini kaydetmişti. Muhalefet partileri, eski siyasetçiler ve hukukçular da genel affa olumlu bakıyor.