Gerçek rakamlar açıklananın 10 katı

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, virüsten ölenlerin sayısının açıklanan rakamlardan 10 kat daha fazla olduğunu söyledi.

İYİ Parti Millî Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, haftalık yazılı açıklamasında, Kovid-19 ile mücadele sürecini değerlendirdi. “25 Ağustos 2020’de Malatya’da 28 ölüm vak’ası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vak’ası bildirilmiştir” sözleri ile verilerde çelişki olduğunu belirten Çıray, iktidarın sağlık yerine ekonomiyi tercih ettiğini belirterek, alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu söyledi. Kovid-19 salgını yeteri kadar azaltılmadan birçok ekonomik ve sosyal faaliyetin önünün erken açılmasının ‘Türkiye’yi Kovid-19 açık hava hastanesine çevirdiğini’ söyleyen Çıray’ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Nisan başındaki sayıların üzerinde

“Kurban Bayramımızda turizmi teşvik edecek kararlar alınmıştır. Bununla kalmayan AKP iktidarı 18 yıllık beklemeden sonra zaten ibadete açık olan Ayasofya’yı tekrar ibadete açarken binlerce insanı bir araya getirmiştir. Daha da önemlisi resmî olarak 900 binin üzerinde Kovid-19 hastası bulunan Ruslara Türkiye’nin kapıları açılmış ve salgının bulaşma riski arttırılmıştır. Bugün itibarı ile sahadan aldığımız bilgilere göre entübe ve yoğun bakım hasta sayıları Nisan başındaki sayıların üzerindedir. Yeni vaka artış oranı günde yüzde 20’lere kadar ulaşmıştır. Meslektaşlarımın başının derde girmemesi içi yayınlayamıyorum ancak ölüm sebebine COVID yazılmış vefat raporlarından iade edilenler mevcuttur. Gaziantep’te sadece bir mezarlığa bir günde COVID-19 pozitif olan tam sekiz kişi defnedilmiştir.”

Şeffaflık dışı yöntem terk edilmeli

“Doktorlara nefes darlığı, solunum yetmezliği ve yutkunma güçlüğü olmayan COVID-19 pozitif hastaları yatırmamaları, evlerinde takip etmeleri talimatı verilmiştir. Yani açıklanan rakamları 10 ile çarpmak daha doğru olacaktır. Bunun yanında SGK özel hastanelere para ödememeye başlamıştır. 25 Ağustos 2020’de Malatya’da 28 ölüm vak’ası varken, aynı gün Türkiye genelinde 18 ölüm vakası bildirilmiştir. Gerçeklerin gizlenmesi mümkün olmadığına göre bu şeffaflık dışı yöntem derhal terk edilmelidir.”